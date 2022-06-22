Ütü nasıl yapılır? Jilet gibi ütü yapmanın püf noktaları

Giysilerinizi ütülemeye başlamadan önce ilk adım olarak ütü masasının yüksekliğini belinize göre ayarlayın. Ütü masasının yüksekliğini ayarlamak gereğinden fazla eğilmenize ya da sırtınızın sürekli dik kalmasına engel olur. Böylece belinize çok fazla baskı yapmazsınız.

Ütü Masası İçin Kalın ve Yanmaz Özellikte Bir Örtü Kullanın

Ütü masasının örtüsünün kalın ve yanmaz nitelikte olmasına dikkat edin. Kalın olması, ütü yaparken örtünün kaymasını engellerken, yanmaz özellik istenmeyen ev kazalarının önüne geçer. İsterseniz örtünün altına alüminyum folyo serebilirsiniz. Alüminyum folyo ütüden gelen ısıyı daha iyi yansıtır ve giysilerinizin daha hızlı ütülenmesine yardımcı olur.

Ütünün Tabanını Mutlaka Kontrol Edin

Ütüye başlamadan önce ütünüzün tabanını kontrol etmeyi unutmayın. Tabandaki lekeler, yüksek sıcaklığın etkisiyle kıyafetlerinizi lekeleyebilir. İşe başlamadan önce ütünüzün tabanını nemli bir bezle silebilir ve bu riski en aza indirebilirsiniz. Ancak tabanı temizlemeden önce ütünün fişinin prizde takılı olmadığından emin olun.

Ütüleyeceğiniz Giysilerin Etiketlerini Kontrol Edin

Giysilerinizi ütülemeden önce etiketlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Etiketlerine göre giysilerinizi gruplara ayırabilirsiniz. Böylece ütünün ısı ayarını sürekli değiştirmek zorunda kalmaz ve aynı grupta yer alan giysileri daha hızlı bir şekilde ütüleyebilirsiniz. İlk önce düşük ısıda, sonrasında daha yüksek ayarda ütülenebilir giysileri ütülemek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Gömlek hangi derecede ütülenir?

Pamuklu kumaşlarınız için yüksek ayarları kullanabilirsiniz, fakat sentetik kumaşları düşük ısıda ütülemeniz gerekir. - Öncelikle ütünüzün ısısını ayarlayın. Gömlek kumaşı pamuklu ise yüksek, pamuk karışımı ise orta, sentetik kumaş ise en düşük ısıyı ayarlamalısınız.

Jilet gibi gömlek nasıl ütülenir?

Genel olarak pamuklu kumaşlarda yüksek, pamuklu karışımları orta ve sentetik kumaşları ise düşük ısıda ütüleyebilirsiniz. Gömleği ütülemeye yaka kısmından başlayın ve daha sonra kol uçlarını ve omuzlarını ütüleyin.

Çok kırışık gömlek nasıl açılır?

Kettle ile yapacağınız uygulama, duşun verdiği buhar ile aynı etkiye sahip olacaktır. Kettle'ın içine su koyun ve kaynamasını bekleyin. Daha sonra kırışık kıyafetlerinizi, kettle'ın üstüne ya da kaynamış suyu koyacağınız bir kabın üstüne doğru tutun.

KOLAY ÜTÜ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

- Çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı kullanmanız, çamaşırlarınızın çok kırışmasını engel olmaktadır.

- Çamaşır makinenizin kurutma programı varsa ya da ayrıca kurutma makineniz varsa daha kolay ütü yapmanızda fayda sağlayabilir.

- Kurutmak için makine yoksa asmadan önce çamaşırlarınızı gerdirme yöntemini uyguladıktan sonra çırpınız.

- Çamaşır makinenizde kurutma ayarı varsa kırışıklık giderici düğmesine tıklamayı unutmayınız. Bu sayede ütü yaparken ekstra bir efor sarf etmemiş olacaksınız.

- Çamaşırlarınızda ip veya mandal izinin kalmasını istemiyorsanız bir koltuğun veya güneş gören yere konmuş çamaşır askılığının üzerine yayarak kurutunuz.

- Demir çamaşırlık iz bırakma sorunu için ise demir parmaklıklarına kuru havluları astıktan sonra ıslak çamaşırlarınızı seriniz. İz problemini bu sayede çözmüş olacaksınız.

- Ütü masasının üzerine alüminyum folyo seriniz. Alüminyum folyo ısıyı yansıtarak üzerine koyduğunuz çamaşırın arkalı önlü daha kolay ütülenmesinde fayda sağlayacaktır.

- Baskılı tişörtleri tersinden ütülerken araya nemli bez koyunuz. Buhar vermeden önce mutlaka ütünün tamamen ısındığından emin olunuz. Ütülenen çamaşırları hemen asarsanız pürüzsüz kalmalarında etkili olacaktır.

PANTOLON VE GÖMLEKLER NASIL ÜTÜLENİR? ÜTÜ AYARI NASIL AYARLANIR?

Gömlekleri ütülerken her zaman yaka ile başlayınız. Doğrudan ütülerseniz, kırışıklık meydana çıkarmanız kaçınılmaz olacaktır. Gömlekte yaka takviyesi var ise ütü kolası kullanmanıza gerek olmayacaktır. Yakadan sonra sırt ve omuz boyunca kalan kısmı ütüleyiniz. Ana gövde bitiminden sonra mutlaka askıya asınız. Kıyafetlerin kalabalık olduğu bir dolaba ütülü gömleği koyarsanız ütüsünü bozabilirsiniz.

Hassas kumaşlar için mutlaka düşük ayarda kullanmaya özen gösteriniz. İpek kumaş ütülerken üzerine çay kumaşı koyabilirsiniz. Dantelleri ütülerken üzerilerine nemli bir bez koyup, içten dışa doğru ütülemeye özen gösteriniz. Pantolon, sert yapılı gömlek (yüksek ısı kaldıracak) veya benzeri kıyafetler için ütüyü yüksek ayarda kullanarak jilet gibi bir ütü kalitesini sağlayabilirsiniz.

Tişört nasıl ütülenir?

Tişörtlerin üstünde baskı varsa tişörtü ters çevirerek ütüleyiniz. Baskı üzerinde plastik malzeme yer alıyorsa erime olabileceğinden o kısımları ütülemekten kaçınınız. Tişört ipek, yün gibi hassas materyaller bulunduruyorsa ütü işlemi esnasında ütü bezi kullanınız.

Ütü kireci nasıl çözülür? Ütü nasıl temizlenir kireci?

Öncelikle ütüyü birkaç dakika ısıtmalısınız. Isınan ütünün fişini çektikten sonra sirkeyi ütünün alt tabanına dökmelisiniz. Tüm alt deliklerden sirkenin girdiğine emin olduğunuzda, birkaç dakika bekleyiniz. Sirke, deliklerdeki kireci ısı sayesinde çözecektir.