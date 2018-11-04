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Ütü kullanmadan kırışıklıklar düzelsin

Acele işiniz varsa ütü yapmaya vaktiniz yoksa bu yöntemi kullanın.

04 Kasım 2018 Pazar 22:40
Ütü kullanmadan kırışıklıklar düzelsin

ÜTÜ KULLANMADAN KIRIŞIKLIKLAR NASIL DÜZELTİLİR?

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklardan bir dakikada çok basit bir yöntemle kurtulmak ister misiniz? İhtiyacınız olan sadece bir saç kurutma makinesi ve biraz su…

Temiz bir sprey şişesine biraz su koyun ve kırışık olan kıyafetinizin üzerine püskürtün. Sonra Islaklığı kurutmak için saç kurutma makinesini kullanın. Saç kurutma makinesinin sıcaklığı ıslaklığı kuruturken tüm kırışıklıkları da ortadan kaldıracaktır.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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