Ütü kirecini nasıl kolay temizleriz? Ütü kireci temizlemenin en pratik 5 yöntemi

Kireç oluşumu, ütünün ömrünü kısaltmaktadır. Sürekli su isteyen ütüler ise cihaza zarar vermeden temizlenmelidir. Hem kolay hem de doğal yollarla ütü kireci nasıl giderilir dediğiniz anda sizler için burada olacağız. Şimdi sizlere önerdiğimiz yöntemler ile ütünün içindeki kireçler tek tek çözülecek ve temizlenecek.

Ütü kirecini nasıl kolay temizleriz?

Yöntem: Ütüde ki kireçleri temizlemeden önce Kürdan yardımı ile ütü deliklerini açınız. Ütü tabanındaki buhar deliklerini iyice temizledikten sonra kulak temizleme çubuklarını ılık su içine bulaşık deterjanı koyarak delikleri bu su ile tekrar temizleyin.

Ütünün içine hazneyi dolduracak kadar içme suyu ekleyerek ütüyü en sıcak derecede ayarlayarak buhar sıkıyoruz. Bu yöntem kireçten tıkanan ütü deliklerini açacaktır.

Ütü İçindeki Kireç Nasıl Temizlenir?

Sirke ile ütü kireci temizleme: Ütünüzü iyice ısıtıp tekrar fişini çekin. Ütü haznesine aldığı kadar beyaz sirke ( Diğer sirkeler ütüye zarar verebilirler) ilave ettikten sonra tekrar ütü fişini takıp dışarıya devamlı buhar vererek sirke bitinceye kadar devam ediyoruz.

Ütüde ki sirke bitince tekrar su koyup sirkeden iyice arındırın. Marketler de satılan beyaz temizlik sirkelerini kullanmanız gerekir. Diğer gıda için kullanılan sirkeler ütünüze zarar verebilirler

Tüm bu işlemler bittikten sonra ütünün altına baktığınızda içindeki kirecin ütü deliklerinden aktığını göreceksiniz. Ütü buhar vermediği zaman bu işlemi yapabilirsiniz.

Ancak öncesinde ütüde kireç olmasını engellemek için her zaman ütünün içine kapalı su diye tabir ettiğimiz şişe ile satılan şaşal sulardan kullanın.

Ütü Kireci Nasıl Temizlenir?

Marketten satın alacağınız kireç sökücüler ile ütü kireci hemen temizleniyor.

Ütünün içine 1 çay bardağı su ekledikten sonra 1 Yemek kaşığı kadar ya da yarım kapak kadar Kireç sökücü döküp Ütü ısınacak kadarütünün fişini takın ve buharı dışarı verin.

Ütü içine tekrar içme suyu koyun ancak bu sefer pas kireç kullanmayın ve su bitinceye kadar buhar verin.

Sirke Ruhu

Sirke ruhu da ütüde kireçlere yer vermeyen bir madde olarak evinizde yer alabilir.

Ütü kireci temizleme suyu hazırlayarak kısa sürece ışıl ışıl bir sonuca ulaşabilirsiniz. Eşit ölçülerde su ve sirke ruhunu karıştırın. Karışım suyunu ütünün su bölmesine ekleyin. Ütüyü fişe takın ve suyun etkisiyle beraber kirecin temizlendiğine şahit olun. Önermiş olduğumuz ütü kireci temizleme yöntemlerini her ay 1 defa deneyerek, ütünün kullanım süresini yıllarca uzatabilirsiniz.

Kireç Çözücü Deterjanlar

Ütü kireci temizleme yöntemleri arasında kimyasal ve derinlemesine temizlik yapmak isteyenler için en doğru seçim deterjanlar olacaktır. Kireç çözücü deterjanlar genellikle lavabo ve demlik temizliğinde tercih edilmektedir. Şimdi bu deterjanı kullanarak ütünün içindeki kireçleri de çözebilirsiniz. Deterjanı kullanırken çok hassas olmanız gerekir. Deterjan kokusunu içinize çekmemeye çalışın. Şimdi ütüyü ters çevirin ve kireç çözücü deterjanı, ütünün deliklerine azar azar dökün. Siz deterjanı dökerken kireçler hemen çözülmeye başlayacaktır. Daha sonra ütünün su haznesine bir kap su koyarak ütüyü düşük derecede çalıştırın. Artık ütünüzde kireçlerden iz kalmayacak.