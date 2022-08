Ütü kireci temizlemenin en pratik yöntemleri! Kireç tutan ütü nasıl, hangi malzemelerle temizlenir?

Ütünüz kireçlendi ve eskisi gibi düzgün çalışmıyor mu? Ütünüze ve kıyafetlerinize daha fazla zarar vermeden bu yöntemleri uygulayın ki ütünüz ilk günkü haline geri dönsün. Düzenli olarak ütünüze gereken bakımı yaptığınızda ütünüzün eski gibi çok fazla kireçlenmediğini görürsünüz. O zaman bakalım ütülerimizin kireçlenmesini önlemek için neler yapmamız gerekiyor işte detaylar...

Kireç su ile çok temas eden yüzeylerde sudaki sert minerallerin birikmesi sebebiyle oluşur. Sert sular genellikle çeşmeden akan sulardır ve bu sularla ütü haznesini doldurmanız buhar çıkarma sırasında içerisindeki minerallerin kireç tabakasına dönüşmesine sebep olur. Bu oluşumu önlemek için içme suyunu ütü haznesinde tercih etmeniz etkili olacaktır.

Kireç tabakaları özellikle metal üzerinde oluşur. Zamanla kalınlaşan bu tabakayı temizlemezseniz ütünün iç haznesi tamamen kaplanacak ve buhar çıkması gereken delikler tıkanacaktır.

Kireç tutan ütü nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Kireç oluşumunu önleyemiyorsak çözüm yolları geliştirmeli ütümüzün düzenli bakımını ihmal etmemeliyiz. Aksi takdirde gözenekler tıkanacak ve ütümüz her geçen gün performansını kaybedecektir.

İŞİNİZ BİTİNCE ÜTÜNÜZÜ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KALDIRIN

Ütünüzün kireçlenmesini istemiyor ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri ütünüzü özenli bir şekilde kaldırmaktır. Ütülediğiniz kıyafetlerinizi çok dikkatli katlayıp düzgün bir şekilde kaldırıyorsunuz değil mi? İşte aynı özeni ütünüze de göstermeniz çok önemli…

İşiniz bittiğinde ütünüzün tabanını güzelce silin ve temizleyin.

İçindeki suyu mutlaka boşaltın. İçinde su bırakırsanız kireçlenme ihtimali çok yüksek olur. Suyunu boşalttıktan sonra su fışkırtma düğmesine birkaç kez basarak hortumların içinde hiç su kalmadığından emin olun. Aynı işlemi buhar düğmesi için de mutlaka yapın.

Ütünüzü asla tabanı aşağıya bakacak şekilde koymayın. Dik pozisyonda kaldırın.

HER GÜN DEĞİL, HAFTADA BİR KULLANMAYA ÇALIŞIN

Günlük giyeceğiniz kıyafetleri o an ütüleyip giymek yerine toplu bir şekilde ütülerinizi yapmaya çalışın. Ütünüzün her gün yerine en azından haftada bir çalışıyor olması daha iyidir. Haftada bir kez ısınmış olur, siz de uygun şekilde temizleyip kaldırırsınız. Her gün bu işlemi yapmak sizin için de zor olabilir. Ütünüz ısındıkça içindeki kireç yüzeye daha çok yapışır. Bu sebeple sık sık kullanılmasındansa haftalık olarak kullanılması kireç oluşumunu en aza indirir.

Kireç Oluşumunu Yok Etme

Öncelikle ütünün düzenli bakım gerektiren bir ev aleti olduğunu bilmelisiniz. Düzenli bakım ve onarımını yaptığınızda bu oluşumun önüne geçmeniz oldukça kolay olacaktır. düzenli bakım ve onarıma rağmen bu tabakalar oluşmaya devam ediyorsa kullandığınız suyu değiştirmenizde fayda vardır. Aksi takdirde bu oluşum ütünün haznesini ele geçirecek ve buhar çıkarma işlevini yerine getirememeye başlayacaktır.

Bu tabakanın en büyük düşmanı asitli çözeltilerdir. Asidik değeri yüksek çözeltiler ile bu tabakaları yok edebilirsiniz. Bu çözeltiler metal yüzeylere kesinlikle zarar vermeyecektir. Ancak doğru materyaller kullanılmazsa ütünüzün ömrü kısa olacaktır. Haftalık olarak bakımını yaptığınızda bu tip sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Peki bu lekeleri nasıl çıkaracağız? İşte pratik yöntemleri ve kullanacağınız malzemeler…

Kireç Tutan Ütü Nasıl Temizlenir? - Ev Temizliğinde Püf Noktaları

Kabartma Tozu

Ütünüzün düzenli bakımı için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu madde oldukça etkili bir çözücüdür. Uygulamaya geçmeden önce ütünün su haznesini 3/4 oranında doldurun. Ardından kabartma tozu ve su ile macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı elinizle ütünün alt tabanına delikleri kapatacak şekilde yayın. Ardından bir süre bekletin ve kulak temizleme çubuklarıyla gözenekleri temizleyin. Ütüyü çalıştırın ve buhar ayarını sonuna kadar açın. Ütü buhar çıkarmaya başlarken tabakaları da eritip gözeneklerden dışarı çıkaracaktır. Ardından ıslak bir bez ile tabanı silmeniz yeterli olacaktır.

Beyaz Sirke

Ütünüz içindeki tabaka oldukça kalınlaşmışsa bu yöntem işinize yarayacaktır. Uygulamaya geçmeden önce su haznesini tamamen boşaltın. Boşalttığınız hazneye bir fincan kadar beyaz sirke ekleyin. Üzerine bir çay bardağı kadar da içme suyu ekledikten sonra ütünüzü çalıştırabilirsiniz. Oluşan tabakaların gözeneklerden akıp gittiğine şahit olacaksınız. Sirke ile temizlemenin bir diğer yolu da tuz ve sirke karışımıdır. İki fincan beyaz sirke içerisine bir fincan tuz ekleyip ocağa alın. Tuz eriyene kadar kaynatın. Ardından karışımı soğumaya bırakın. Ardından bu karışımı bir bez yardımıyla tabanına uygulayın. Tabanda oluşmuş lekeler için en etkili yöntem budur.

Hidrojen Peroksit

Daha kalın tabakalar için çözüme ihtiyaç duyuyorsanız bu yöntem size yardımcı olacaktır. Diğer yöntemler işe yaramadıysa bu yöntem ile kesin sonuca varabilir ve kireç tabakalarına veda edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir fincan hidrojen peroksit ile bir fincan suyu karıştırmanız ve ütünün su haznesine koymanızdır. Ardından ütüyü çalıştırabilir ve kireç tabakalarıyla vedalaşabilirsiniz.