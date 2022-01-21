Ütü altı nasıl temizlenir? Ütü tabanı temizlemede en kolay yöntemler

Ufak temizlik tüyolarıyla ütünüzü ilk günkü haline getirebilirsiniz. Ütünüzün paslanmış ve kararmış tabanından kurtulmanız için basit ipuçları..

Ütü altında oluşan yanık

Ütü altında oluşan yanık lekelerini ve kireç izlerini temizlemek için; bir miktar beyaz sirkeyi bir cezvede ısıtın. Isınan sirkeyi bir havlu yardımı ile ütünün altına sürün ve ovalamaya başlayın. Sıcak sirkenin etkisiyle ütünün altı temizlenecektir.

Sirkeyle ütü temizleme



Bir bardak beyaz sirkeyi ısıtın. Isıttığınız sirkeye temiz bir bez batırarak ütünüzün tabanını nazikçe silin. Sirke tek başına izleri silemiyorsa birkaç çay kaşığı sofra tuzu veya kabartma tozu ekleyin. Tuz veya kabartma tozu eriyene kadar karıştırın. Ütünüzün tabanını temiz bir bez kullanarak hazırladığınız karışımla silin. Daha sonra ıslak bir bezle silin.

Ütü kireç temizleme

Diş macunu ile ütü nasıl temizlenir?

Diş macunu ile ilk olarak ütünüz ılık olsun ve tabanın üzerindeki kirli alanlara biraz diş macunu sürün daha sonra bu diş macununu temiz bir bezle ovun. Sonra ütüyü buhara koyun ve 5 dakika boyunca bezi ütüleyin.

Çamaşır deterjanı

Küçük bir kâseye 1 bardak ılık su ve 1-2 damla sıvı çamaşır deterjanı ekleyin. Ardından hazırladığınız karışıma temiz bir bez batırın ve ütü tabanını bu bezle nazikçe ovun. Son olarak ütüyü tekrar kullanmadan önce altını temiz bir havluyla kurulayın.

Ütü altı temizleme

Karbonatla ütü temizleme

Limon suyu ve karbonat

1 limonu sıkın ve üzerine macun kıvamına gelinceye kadar kabartma tozu ekleyin. Macunu ütünün kirli bölgelerine sürün. En az 5 dakika ütünün üzerinde bırakın. Macunun lekeyi temizleyip temizlemediğini görmek için 5 dakika sonra bir bölümü hafifçe kaldırarak test edin. Ütünün tabanı tamamen temizlenene kadar hafifçe ovun. Fazla macunu nemli bir bezle silin ve ütünün kurumasını bekleyin.

Tuz

Ütünüzü en sıcak ayara getirin ve ütü masanızın üzerine bir gazete koyun. Gazetenin üzerine bol miktarda tuz serpin ve tuzlu gazeteyi ütünüzün altı tamamen temizlenene kadar daireler çizerek ütüleyin. Elinizde bir gazete yoksa kese kağıdı da kullanabilirsiniz.

Ağrı Kesici

Ütünüzü ısıtın. Bir parasetamol tableti alın ve ütünüzün altındaki paslı kısımlara sürün. Bitirdikten sonra temizlemek için kuru bir bez kullanın. Ütü hala sıcak olacağından dikkatli olmalısınız. Ütünüzün pırıl pırıl olduğunu fark edeceksiniz.