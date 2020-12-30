UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, AB-Birleşik Krallık ticaret anlaşmasını değerlendirdi:

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşmasını değerlendirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Engin, AB Konseyinin, Birleşik Krallık ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından onaylandığını hatırlattı.

1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girecek anlaşmanın önemine değinen Engin, Brexit sürecinde İngiltere ile olan ilişkilerin artmasıyla 2020 yılı sonunda Türkiye'nin İngiltere'ye genel ihracatının yaklaşık 10,5 milyar dolar, Türkiye'nin İngiltere'den genel ithalatının ise yaklaşık 5 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Birleşik Krallık pazarında Türkiye'nin tüm sektörler toplamında net ihracatçı konumunda olduğunu vurgulayan Engin, 2019 yılında 5,5 milyar dolar ve 2020'de tahminen yine yaklaşık 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verilen bu pazarın Türkiye için önemine işaret etti.

Engin, Türkiye’nin 2019 yılında İngiltere'ye 380 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatarak, "İngiltere'den tekstil ithalatımız ise sadece 88 milyon dolar civarında. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir fazla mevcut sektörümüzde. Diğer yandan Türkiye'nin İngiltere'ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1,9 milyar dolar iken İngiltere'den ithalatımız sadece 42 milyon dolar. Devasa bir dış ticaret fazlası başarısı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmayla, AB ile Birleşik Krallık'ın gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdüreceğini belirten Engin, metnin İngiliz parlamentosu ile Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

Pınar Taşdelen Engin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de Birleşik Krallık ile imzaladığı anlaşma Gümrük Birliği şartlarının devamı niteliğinde olacak. Dolayısıyla sanayi ürünlerinde sıfır gümrük vergisi olacaktır. Tarım ürünlerinde de AB ile mevcut ticaret düzeni korunacak. Serbest ticaret anlaşması olması halinde, vergi muafiyetlerinden yararlanmak için anlaşmada kabul edilen belgelerin kullanılması öngörülüyor. Bu çerçevede, ihracatçı tarafından kendiliğinden ilgili fatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak menşe beyanı, taraflar arasındaki ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak kullanılacak ve bir makamın onayını gerektirmeyecek. Birleşik Krallık ile AB arasında imzalanacak sözleşme pazarda yeni fırsatlar doğuracak. Birçok açıdan pazara ihracatımızı kolaylaştıracak olan anlaşma, ülkemize büyük avantajlar getirecektir."