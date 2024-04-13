Uteka namazı nedir? Şevval ayı namazı nasıl kılınır?
9 Nisan Salı akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı yerini Şevval ayına bıraktı. Şevval ayıyla birlikte pek çok kişi Uteka namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, uteka namazı kaç rekat?
Şevval ayında kılınan bir namaz olup olmadığı merak ediliyor. Şevval ayında uteka yani azatlılar namazının kılınması din büyüklerince tavsiye edilir. Uteka namazı 8 rekattır.
8 rekatlık uteka namazı gündüz kılındığında 4 rekatta bir selamla, gece kılındığında ise 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.
Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 15 kere İhlas Suresi okur, namazını bitirince 70 kere 'Sübhânellâh' der, sonra 70 kere de bana salevât okursa (Allahümme Salli Ale Seyyidina Muhammedivveale Ali Seyyidina Muhammed), beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala adına yemin ederim ki Allah-u Te'ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te'ala ona dünyanın derdini ve devasını (başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını) gösterir.
Uteka namazı kılınışı:
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Her rekatta Fatiha suresi ve 15 ihlas okunur.
Namaz bitince
70 kere Sübhânellâh denir. Sonra
70 kere de Salevât okunur.
Uteka namazı faziletleri nelerdir?
Allahu Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur.
Allahu Teala ona dünyanın derdini ve devâsını gösterir.
Namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allahu Tealâ onun günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehid olarak vefat eder.
Seferdeyken kılar da Allahu Teala ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder.
Borcu varsa Allahu Teala borcunu ödetir
Bir isteği varsa onu yerine getirir.
Her okuduğu ayeti kerimeye ve her harfine mukabil olarak Allahu Tealâ kendisine cennette bir mahrefe verir.