  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek

Bir dönem dünyanın en iyi peyniri seçilmişti! Ünlü peynir markası iflas etti

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya ödül gibi muamele! Serbest bırakıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden kurnazlık! 'Anlaşma gayrimeşru' deyip iptal etmek istiyorlar

Hindistan ordusundan skandal Türkiye kararı! Verdikleri sözü tutmadılar, 2,3 milyar dolarlık anlaşma çöp oldu

Bu bir film değil ama! Başrolde ünlü bir oyuncu var

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bayram tatilinde acı bilanço
İSLAM Uteka namazı nedir? Şevval ayı namazı nasıl kılınır?
İSLAM

Uteka namazı nedir? Şevval ayı namazı nasıl kılınır?

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:09:00 -
Uteka namazı nedir? Şevval ayı namazı nasıl kılınır?

9 Nisan Salı akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı yerini Şevval ayına bıraktı. Şevval ayıyla birlikte pek çok kişi Uteka namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, uteka namazı kaç rekat?

Şevval ayında kılınan bir namaz olup olmadığı merak ediliyor. Şevval ayında uteka yani azatlılar namazının kılınması din büyüklerince tavsiye edilir. Uteka namazı 8 rekattır.

8 rekatlık uteka namazı gündüz kılındığında 4 rekatta bir selamla, gece kılındığında ise 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 15 kere İhlas Suresi okur, namazını bitirince 70 kere 'Sübhânellâh' der, sonra 70 kere de bana salevât okursa (Allahümme Salli Ale Seyyidina Muhammedivveale Ali Seyyidina Muhammed), beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala adına yemin ederim ki Allah-u Te'ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te'ala ona dünyanın derdini ve devasını (başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını) gösterir.

Uteka namazı kılınışı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her rekatta Fatiha suresi ve 15 ihlas okunur.

Namaz bitince

70 kere Sübhânellâh denir.  Sonra

70 kere de Salevât okunur.

Uteka namazı faziletleri nelerdir?

Allahu Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur.

Allahu Teala ona dünyanın derdini ve devâsını gösterir.

Namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allahu Tealâ onun günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehid olarak vefat eder.

Seferdeyken kılar da Allahu Teala ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder.

Borcu varsa Allahu Teala borcunu ödetir

Bir isteği varsa onu yerine getirir.

Her okuduğu ayeti kerimeye ve her harfine mukabil olarak Allahu Tealâ kendisine cennette bir mahrefe verir.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Oruç

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Mukaddes Emanetler Dairesi’ne yoğun ilgi
Mukaddes Emanetler Dairesi’ne yoğun ilgi

Oruç

Mukaddes Emanetler Dairesi’ne yoğun ilgi

Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor
Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

İSLAM

Bu caminin yapısı, tefekkür etmeyi sağlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23