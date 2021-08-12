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Gündem Utanmazlıkta zirve yaptılar! Milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ Parti'den HDP skandalı
Gündem

Utanmazlıkta zirve yaptılar! Milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ Parti'den HDP skandalı

İYİ Parti, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmakla kalmayıp bir de savunuculuğunu üstlendi. Meral Akşener'in başdanışmanı İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 15:30:00 -
Utanmazlıkta zirve yaptılar! Milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ Parti'den HDP skandalı

Milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

'HDP' ve 'FETÖ' tepkileri

40 bin canı katleden terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta "FETÖ'cü" protestosu ile karşılaştı. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.

"PKK ile bir tutuyorlar"

Tepkileri 'provokasyon' olarak tanımlayan Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını savundu.

Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.

Utanmazlıkta zirve yaptılar!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmakla kalmayıp bir de savunuculuğunu üstlenen İYİ Parti'de utanmazlık zirve yaptı.

Bir yandan eli kanlı örgütün siyasi uzantısıyla iş yapıp bir yandan da şehit Eren Bülbül için mesaj paylaştılar.

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

yalancılıkta super lıgtesın sayın bayan 
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Eda

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