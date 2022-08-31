Utanmasa partiye oy bile isteyecekti... Konserde "yandaşlık" molası

Önce Sezen Aksu sonra Gülşen gibi nerede bir hadsiz görse arkasında duran Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, bu kez sahneden seçim provokatörlüğü yaptı. Şarkıcı 30 Ağustos'da Kalamış’ta verdiği konser sırasında iktidara karşı nefret ve hakaret söylemleriyle gençleri infiale sürüklemeye çalıştı.

Yeni ekonomistimiz (!) hayırlı olsun

Tangöze kendi işini yapıp şarkı söylemek yerine bu kez de ekonomistliğe soyundu. Ülkede ekonominin kontrol edilemez hâle geldiğini söyleyen şarkıcı sahneden adeta nefret saçtı. “Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s.çtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı."

Tangöze, şarkı arasında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunurken, önümüzdeki süreçte yeni olayların ve beklenmeyen gelişmelerin olabileceğini de sözlerine ekleyerek ekonomi analizleri yapıp, bilmişlik taslamaya devam etti.

Öncelerde çıkardığı; adıyla müsemma olan 'Rezil' adlı şarkıyla gençlerin beynini yıkamayı görev edinen şarkıcı, din üzerinden algı peşinde koşmaya çalıştı. Manevi değerlerimizi ağzına dolayan şarkıcı müsveddesi Tangöze, şu sözlerle saçmalamayı sürdürdü: "Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar."

Daha ne kadar ağzını bozabilirsin Kaan?

Her konserinde ve hatta bazı şarkılarında argo kelimeler kullanmaktan kaçınmayan şarkıcı "Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım." diyerek kendini gülünç duruma düşürdü. Şarkıcı, seçim sonrası dönem için de tehditler savurmayı ihmal etmedi. "Seçime kadar böyle güzel güzel gidelim. Sonra… ”

Sosyal medyadan tepki yağdı

Tangöze'nin konser sırasında iktidara yönelik eleştirileri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.