Utanmaları kalmamış! HDP ile ittifak eden Mansur Yavaş'tan HÜDA PAR eleştirisi

Terör sevici HDP'nin onlarca eylem ve söylemine karşın 6'lı masayı desteklemesini içine sindiren CHP'li Mansur Yavaş, AK Parti'yi terörle ilişkili hiçbir eylem ve söylemi olmayan HÜDA PAR ile ittifak etmesi üzerinden suçladı.

"Bakın HDP ayrı seçime gidiyor." diyerek kendini aklamaya çalışan Yavaş, "Bölücülükten bahsediliyorsa, HÜDA PAR’ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş’tır. Bir diğeri, sayın Genel Başkanımızdır. Diğer beş parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Artık korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı. Allah nasip ederse 15 Mayıs’tan sonra, aynen Ankara nasıl 31 Mart 2019’dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa, Türkiye de ferahlayacak, rahatlayacak. Huzur ve bereketi göreceğiz.