Utanmadı sıkılmadı! Meral Akşener "En mülayim kuzenini" böyle savundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması hakkında konuştu. Akşener "En mülayim kuzenimiz" dediği "Kızıl Soros" lakaplı Kavala'yı savunmaktan utanmadı.
Halkın özgür iradesiyle girdiği her şeçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki Başbakanlığını yaptığı hükümeti, devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurttu.
'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala için "En mülayim kuzenimiz" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin TBMM'deki grup toplantısında kararla ilgili konuştu.
Akşener, "Osman Kavala davası toplum vicdanına hançer vuran bir yargı trajedisidir." ifadelerini kullandı.