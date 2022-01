Utanmadı, açıklama yapıp kendini savundu! Boğazına balığın kılçığı takılmadı mı Ekrem?

Yeniakit.com.tr

İstanbullular, 21. yüzyılda kar esareti yaşarken, kentte yaşayanları rezil ettiği için utanmayı tercih etmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların eleştirilerine, "Böylesi bir konu üzerinden ok fırlatan anlayışları duymuyoruz, görmüyoruz." sözleri ile karşılık verdi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin kar yağışına karşı tedbirsizliği İstanbulluya pahalıya malolurken, İmamoğlu, İstanbullunun evlerine gidebilmek için zorlu koşullarla savaştığı saatlerde "balık" yemekle meşguldu.

Balığın kılçıkları boğazına takılmadı mı? Ondan bahset!

CHP'li İmamoğlu, İstanbulluya yaşattığı rezillikten dolayı çıkıp özür dileyeceğine, kendisine yönelik eleştiride bulunan mağdur vatandaşları hedef aldı.

İmamoğlu'nun İstanbullu ile adeta alay ettiği açıklaması şöyle:

"Böylesi bir konu üzerinden de birilerine ya da kurum-kuruluşlara dönük ok fırlatmayı, onları yaralamayı isteyen birtakım söylemleri, anlayışları, elbette duymuyoruz bile, görmüyoruz bile. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, tabii ki Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında olan, belki de on binlerce diyeceğimiz 39 ilçe belediyesinin de çalışanları olmak üzere, her emekçinin emeğine sağlık, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Senkronize çalışma çabası ortaya koyuldu. Bu anlamda hem valiliğimize hem Sayın Valimize de teşekkür ediyorum."