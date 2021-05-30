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Medya Utanılası bir yalan daha! Halk Tv'de 'çay üreticisi' diye tanıtılan kişi bakın kim çıktı
Medya

Utanılası bir yalan daha! Halk Tv'de 'çay üreticisi' diye tanıtılan kişi bakın kim çıktı

Halk Tv Ana Haber'de 'çay üreticisi' diye konuşturulan Dursun Ali Koyuncu adlı kişi, Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:22:00 - 2021-05-30 20:50:12

 Yeniakit.com.tr 

"Bu ekranda yalan olmadı, olmayacak." diyen Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci kendisini, rezil etmeye devam etmese de bu durumdan utanmıyor.

Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi çıktı

Halk Tv Ana Haber bülteninde, Artvin Hopa'da devam eden 'çay kontenjanı' eylemi haberleştirildi. Haberde Dursun Ali Koyuncu adında bir kişi ile röportaja da yer verildi. Koyuncu, Halk Tv ekranında 'Çay üreticisi' olarak tanıtıldı. Dursun Ali Koyuncu'nun bir çay üreticisi değil, Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi olduğu ortaya çıktı. Rize İkizdere'deki provokasyonda da görüntüleri olan Koyuncu'nun, eylemlerin planlayıcısı olduğu düşünülüyor.

Dursun Ali Koyuncu bir başka Halk Tv programında

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