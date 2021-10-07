Utanılacak durumu keyifle anlattı! Babanız ne iş yapardı sorusuna Tamer Karadağlı'ndan ilginç cevap

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Türk İslam geleneklerine uygun kavramları tedavülden kaldıran magazin dünyasında, her gün hayrete düşüren olaylara bir yenisi ekleniyor. Kültürel yozlaşma ile özellikle aile yapısının hedef alındığı ülkemizde Batı'nın yaşantısı, ünlü isimler vasıtasıyla milletimize empoze edilmeye çalışılırken; alkol, zina, emek vermeden kısa yoldan para kazanma gibi geleneklerimize aykırı birçok ahlak da normalleştirilmeye çalışılıyor.

Bunun son örneği 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle adını duyuran oyuncu Tamer Karadağlı oldu. Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına katılan Tamer Karadağlı'nın babasıyla ilgili sözleri hayrete düşürdü.

'Babanız ne iş yapardı?'

Armağan Çağlayan, programda hayatından kesitlere yer verilen Tamer Karadağlı'ya 'Babanız ne iş yapardı?' sorusunu yöneltti.

Karadağlı'nın verdiği cevap, seküler yaşamın özetini anlatırken izleyenleri de hayrete düşürdü.

'Sanatı ve alkolü severdi! Çalışmayıp para yerdi'

Yaşamı ve ailesi hakkında açıklamalarda bulunan Karadağlı, babasıyla ilgili utanılacak durumu keyif içinde şu sözlerle anlattı:

"Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı. Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral'ı olmuş, bilardo şampiyonu... Enteran bir adamdı. Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi"