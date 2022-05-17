Utan Karaduman, utan! Bu kadının söyledikleri seni de bağlar
CHP'den Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) transfer olan Sera Kadıgil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki "İnek Bayramı" adlı rezil etkinlik sebebi ile başlatılan soruşturmayı hedef aldı. Dini hassasiyeti olan kişilere hakaret de eden Kadıgil'in açıklamasından sonra gözler, Kadıgil ile aynı listeden TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'a çevrildi.
Yeniakit.com.tr
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği Müslümanların değerleri ile alay edilen etkinliği, TBMM kürsüsünde savundu.
TİP'li Kadıgil, etkinlikle ilgili soruşturma başlatan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı, "Kravatlı mollaların 'hassasiyetleri' bir türlü bitmiyor. Yel esse hassasiyetle sağa sola saldıran dayıların kaprisleriyle uğraşıyoruz." sözleri ile hedef aldı.
Kadıgil, rezil etkinliğe gösterilen tepkileri, "Yaşam hakkına müdahale." ile suçlayarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.
Gözler Saadetli Karaduman'da!
2018 seçimine CHP listesinden giren TİP'li Kadıgil'in açıklamalarından sonra gözler, aynı listeden aday olup milletvekili seçilerek partisine dönen Saadet'li Abdulkadir Karaduman'a çevrildi.
Bu kadının sözlerinden aynı listeden seçildiğin için sen de sorumlusun Karaduman!
TİP'li Kadıgil'in sözlerine Millet İttifakı üyesi Saadet'ten hiçbir karşılık gelmedi. Kendisini "muhafazakar" tanımlayan Abdulkadir Karaduman'ın sessizliği de sürerken, aynı listeden aday olup seçildiği Kadıgil'in sözlerinden ötürü utanıp utanmadığı merak ediliyor.