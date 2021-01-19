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Ekonomi Usulsüzlükleriyle Sayıştay’a takılan Soyer’in İZBETON’u yine ihalede
Ekonomi

Usulsüzlükleriyle Sayıştay’a takılan Soyer’in İZBETON’u yine ihalede

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Sayıştay raporlarına takılan ve yolsuzluklarıyla öne çıkan İZBETON’u çıktığı bu ihaleyle yine gündem olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:35:00 -
Usulsüzlükleriyle Sayıştay’a takılan Soyer’in İZBETON’u yine ihalede

Hatırlanacağı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin lokomotif şirketi İZBETON’un aldığı ihalelerde yapılan usulsüzlükler Sayıştay denetimine takılmış ve şirket son 5 yılda 175 milyon 454 bin 966.04 lira zarar ettirilmişti.

İZBETON’un 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini gözlem altına alan Sayıştay raporunda, şirketin faaliyetlerinin tamamının Büyükşehir Belediyesi ihaleleri kapsamında olmasına rağmen sürekli zarar etmesine dikkat çekilmişti.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in birer kişinin yönetebileceği şirketlere 120 yönetim kurulu üyesi alarak yaptığı yolsuzluk Sayıştay raporlarıyla gözler önüne serilmişti.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan bir ilana göre İZBETON yine ihaleye çıktı. İşin niteliği 22.000 m3 ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması, 3.500 m3 hendeklerin betonla kaplanması (orta refüj ve yarma hendeği) (C 20/25 hazır beton harcı ile) olarak gösterildi.

İdarenin denetimiyle alt yüklenicilerin çalışabileceği bu ihalenin son başvuru tarihi 11.02.2021 olarak belirtildi.

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