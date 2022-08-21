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Ekonomi Usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı
Ekonomi

Usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 5 bin lirayı aşanlar, Vergi Usul Kanunu’yla uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:45:00 -
Usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmış olan 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanunla uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı. Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle belirlenecek.

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