  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masanın adayı kim? CHP bombayı patlattı

Rus ordusuyla birlikteler! Türkler Ukrayna ile savaşıyor

"Bilimin yerine dini koyuyorlar" diyen Özdil'i rezil etti! "Hani nerede? Sahtekarlar"

Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ihracat! Kefalet desteği: Euro - dolar paritesi son 1,15 seviyesi...

Acun’un programı Survivor’da büyük saygısızlık! Engelli milli yarışmacıya ağza alınmayacak sözler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş'ten son tahmin! Tam bir servet, kötüleyenin yüzüne tükürün

Erdoğan'dan gençlere mesaj: Birlikte inşa edeceğiz

ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek: 150 kilometre menzile sahip! 1,75 milyar dolar

MİT deşifre oluyor! Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor

Ve bombanın pimi çekildi! İyi Parti CHP'li ismin istifasını istedi
Spor Üstüne basa basa uyardı! Dursun Özbek'ten bomba sözler...
Spor

Üstüne basa basa uyardı! Dursun Özbek'ten bomba sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı-kırmızılı kulübe verilen cezalarla ilgili savunma yapmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:47:00 -
Üstüne basa basa uyardı! Dursun Özbek'ten bomba sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı-kırmızılı kulübe verilen cezalarla ilgili savunma yapmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na katıldı.

Dursun Özbek, toplantı sonrasında kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Savunmamızı Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu’na sözlü olarak yapmak istedik. Bize cevap dahi vermediler. Cevaben sadece cezayı tebliğ ettiler. Yönetmelikler açık. Açık sözlü savunma talebinin değerlendirilebileceği ve bu manada sözlü savunmanın PFDK nezdinde yapılabileceği yönetmeliklerde yazıyor. Kabul etmeyebilir ama en azından kabul etmediğinin bilgisini kulübe aktarmak zorunda ki biz o zaman savunmamızı belki yazılı olarak yapabiliriz. Bunun bildirmeden, süre dolduktan sonra cezayla birlikte sözlü savunmamızın kabul edilmediğini tebliğ ettiler. Son derece yanlış buluyorum. Tahkim Kurulundan sözlü savunma istedik. Buraya gelip sözlü olarak savunmamızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Belirttiğimiz konular arasında PFDK’nın temsilcilerinin zaman zaman çok doğru kararlar almadığı yolundaki endişelerimizi bildirdik." şeklinde konuşan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Detaylarıyla kendilerine anlattık. Biliyorsunuz hak mahrumiyeti cezaları paraya çevrilebiliyor. Kurula anlattım. Cezamı affedin diye gelmedim. Şu anda parayı yatırdım. İnfaz edildim. Şu anda hak mahrumiyeti cezası söz konusu değil. Buraya hukuku aramaya geldim. Sadece kendim için değil. Bundan sonraki uygulamalarda herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için bizzat geldim. Gayet anlayışlı davranıldı. Değerlendirmelerini yapacaklardır diye düşünüyorum. Ayrıca kapıdan çıkarken bir haber aldık. Sayın Ali Koç'un oğlu kayakta bir kaza geçirmiş. Kendisini aradım ve geçmiş olsun dedim. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23