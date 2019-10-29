Üstün zekalı çocuklar nasıl anlaşılır? Üstün zekalı çocukların özellikleri

Her anne ve baba evladının özel olduğunu düşünür. Evladının her hareketini inceleyen, yorumlayan ebeveynler için üstün zekalı çocukların özelliklerini sizler için sıraladık. İşte, merak ettiğiniz " Üstün zekalı çocuklar nasıl anlaşılır?” sorusunun cevabı…

Üstün zekalı çocukların özellikleri

Üstün zekalı çocuklar çok hızlı öğrenirler. Bu tip çocukların öğrenme kapasiteleri de bir hayli şaşırtıcıdır.

Üstün zekalı çocuklar bir hayli meraklılardır. Çocuğunuz her şeyi merak ediyor ve sık sık soru soruyorsa onlara kızmamalı aksine sorularına yanıt vermelisiniz.

Çocuğunuz akranlarına kıyasla daha önce konuşmaya başladıysa; evladınız arkadaşlarından önce uzun cümleler kurmaya başladıysa bu hususa dikkat etmelisiniz.

Çocuğunuz yaşıtlarından uzak durmayı tercih ediyorsa, başka çocuklarla iletişim kurmaktan uzak duruyorsa üstün zekalı olma ihtimali vardır.

Üstün zekalı çocuklar mükemmeliyetçidir. Onun doğruları vardır ve ebeveynini bu konuda biraz üzebilir.

Yaşıtlarına göre daha zeki olan çocuklar etraflarındaki konulara karşı daha duyarlıdır.

Üstün zekalı çocukların mizah anlayışı da bir hayli gelişmiştir.

Bu tip çocuklar eleştirisel düşünme yeteneğine sahiptir.

Çocuğunuzun hafızasının son derece güçlü olduğunu fark ediyorsanız üstün zekalı olma ihtimali çok yüksektir.

Üstün zekalı çocuklar aynı anda farklı işlere odaklanabilir.