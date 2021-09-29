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Dünya Üstü kapalı tehdit mi? ABD'den Pakistan iddiası
Dünya

Üstü kapalı tehdit mi? ABD'den Pakistan iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie, "Pakistan'ın Taliban ile ilişkisi daha karmaşık bir hal alacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 13:08:00 -
Üstü kapalı tehdit mi? ABD'den Pakistan iddiası

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, dün Kongre'ye verdiği ifadede ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrasında gelişen süreci değerlendirdi.

McKenzie, ifadesinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin bir sonucu olarak Pakistan'ın Taliban ile ilişkisinin önemli ölçüde daha karmaşık hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı, İslamabad yönetiminin, artık Afganistan'dan gelen ve ABD varlığı boyunca kolayca savuşturulabilen baskılarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de ifadesinde "Washington, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalma kararı almış olsaydı, Taliban ile savaşa tutulabilirdi" sözlerine yer verdi..

McKenzie, Afganistan'ın geleceğine ilişkin endişelerin altını çizerek, “teröristlerin Afganistan topraklarını sıçrama tahtası olarak kullanmalarının önüne geçilip geçilemeyeceğinin henüz belirsizliğini koruduğunu" ifade etti.

Kaynak: K24

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