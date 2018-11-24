THY- Banjul
0553 313 94 23

Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltı

İzmir'de üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden ve bunu sosyal medyada paylaşan sürücü, gözaltına alındı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:36
Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken  dans eden ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çeken sürücü Batuhan Y., gözaltına alındı. 'Pişmanım' diyen Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.

Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken ellerini direksiyondan çeken ve açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki çekti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını belirten Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:36
  1. İzmir
  2. Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltı
  3. Araç kullanırken dans etti
  4. sorumsuz sürücü
  5. trafik magandası
  6. gözaltına alındı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu
    1. Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan..
    2. Soğan fiyatları yarı yarıya düştü
    3. Ankara'da lüks otomobil çetesine..
    4. Samsun'daki silahlı saldırı
    5. Üstü açık otomobiliyle seyir..
    6. "İngiltere'nin Cebelitarık konusundaki..
    7. Yanan otomobilden, çarptığı traktörün..
    8. Yaşlı annesini feci şekilde dövüp,..
    9. Alev alan otomobildeki sürücü yaşamını..
    10. "En büyük katkıyı öğretmenlerden..
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. 4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen..
    13. ABD’nin ödül oyunu tam bir kandırmaca
    14. Antalya'da hırsızlık şüphelileri, 5 ay..
    15. Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Adıyaman'da beton mikseri faciası! 2..
    18. Mostar'daki tarihi Karagöz Bey..
    19. Polis memuru silahıyla kendini vurdu
    20. Samsun'da berber dehşeti! İkisini..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!