Üstsüz kadın sokakta böyle bağırdı! “Delirttiniz lan beni”

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde bulunan S.A. isimli kadın, kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde yürümeye başladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, kahvehanenin önüne giden kadın, kapının önünde oturan kişilere "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diyerek bağırmaya başladı.

OTOYOLDA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Daha sonra da yürümeye devam eden kadın yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda yürüyüşünü sürdürdü.

Kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polisi bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü.

Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.