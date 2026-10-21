Gönüllü olan yaşadı: İşten ayrılana 36 milyon lira verecekler!
Alman otomobil devi BMW, 2027 yıl sonuna kadar kademeli işten çıkarmaları teşvik etmek amacıyla, personele 650 bin euroluk gönüllü ayrılma olanağı sunacak...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman otomobil devi BMW, 2027 yıl sonuna kadar kademeli işten çıkarmaları teşvik etmek amacıyla, personele 650 bin euroluk gönüllü ayrılma olanağı sunacak...
BMW, yaklaşık 50 bin çalışanına kendilerine özel tazminat tutarlarını görebilecekleri bir portal açarak gönüllü ayrılık programını resmen başlattı. Sisteme gösterilen olağanüstü ilgi ve yoğunluk sebebiyle şirket, yeni başvuruları geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.
TAVAN TAZMİNAT 650 BİN EUROYU AŞIYOR Sızdırılan belgelere göre yaş, kıdem ve maaşa göre hesaplanan tazminat tutarları, üst kademedeki uzun süreli çalışanlar için 650 bin euronun üzerine çıkabiliyor. Bu tavan rakam her personel için standart bir ödeme niteliği taşımazken, şirketin resmi sözcüsü net tutarı doğrulamaktan kaçındı.
ERKEN AYRILANLARA BONUS VE EMEKLİLİK AYRICALIĞI Ayrılık için çalışanlara 31 Mart 2027 ve 31 Ekim 2027 olmak üzere iki farklı tarih seçeneği sunulurken, erken tarihi seçenlere ek "Turbo Bonus" ödemesi yapılıyor. Ayrıca 31 Ekim 2027'ye kadar 55 yaşına giren personelin emeklilik hakları tanınırken, ayrılanların indirimli araç alma gibi bazı şirket içi avantajları da korunuyor.
SEKTÖR GENELİNDE İŞ GÜCÜ AZALTIMI SÜRÜYOR 2027 yılı sonuna kadar 8 bin kişilik kadro daralması hedefleyen BMW, çalışanlarına toplu paradan emeklilik primine kadar esnek ödeme alternatifleri sağlıyor. Benzer şekilde lüks otomobil üreticilerinden Porsche'nin de 5 bin kişilik istihdam kesintisi planladığı bildiriliyor.
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