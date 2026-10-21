Gönüllü olan yaşadı: İşten ayrılana 36 milyon lira verecekler!

ERKEN AYRILANLARA BONUS VE EMEKLİLİK AYRICALIĞI Ayrılık için çalışanlara 31 Mart 2027 ve 31 Ekim 2027 olmak üzere iki farklı tarih seçeneği sunulurken, erken tarihi seçenlere ek "Turbo Bonus" ödemesi yapılıyor. Ayrıca 31 Ekim 2027'ye kadar 55 yaşına giren personelin emeklilik hakları tanınırken, ayrılanların indirimli araç alma gibi bazı şirket içi avantajları da korunuyor.