Ustasından baklava hamuru nasıl yapılır? Orjinal baklava hamuru tarifi ve hakiki Antep baklavası tarifi

El Açması Baklava Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle

Malzemeler

Hamuru için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

4 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı yoğurt

Açmak için:

1 su bardağı nişasta

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/4 adet limonun suyu

İçi için:

250 gram toz Antep fıstığı

50 gram file Antep fıstığı

Üzeri ve katları için:

250 gram eritilmiş tereyağı

Püf noktaları: İyi bir baklava yapmak için dikkat etmeniz gereken tek şey baklava hamurudur. Cevizli ya da fıstıklı fark etmeksizin baklava hamurunuzun gazete kağıdı inceliğinde olması önemlidir. Şerbeti koyarken şerbetin de tatlının da sıcak olması, baklavanın şekerlenmemesi için önemlidir.

El Açması Baklava Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kap içine koyduğunuz tereyağı, yağ, süt, yumurta, yoğurt, sirke, tuz ve suyu birleştirin ve güzelce karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Tezgaha aldığınız hamuru un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın.

Hamuru 24 parçaya bölün ve beze haline getirin.

Bol nişasta serptiğiniz tezgaha koyduğunuz bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Bezelerin üzerine temiz bir bez örterek 40 dakika dinlenmeye alın.

Şimdi hamurları açıp birleştireceğiz. Tezgahı nişastalayın. Bezelerin üzerine de nişasta serpin ve birkaç tanesini üst üste koyup baklavayı yapacağınız tepsi büyüklüğünde açın.

Tüm bezeleri bu şekilde açtıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın. Tepsiye tereyağını sürün. Bir tane yufkayı bu tepsiye serin.

Yufkalarınızı alt ve üst katman olacak şekilde iki gruba ayırın. İlk katmanları sererken aralarına erittiğiniz tereyağdan sürün.

İlk katman tamamlanınca ortasına fıstığı dökün.

Diğer katlar da bittikten sonra bir bıçak yardımıyla kare olarak bölün.

Kalan tereyağını da döktükten sonra önceden 195 derece ısıttığınız fırında 10 dakika pişirin. Sonra ısısını 180 dereceye düşürüp 35 dakika kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkardığınız sıcak baklavaya sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra üzerini fıstıkla süsleyerek servis edin.

El açması fıstıklı baklava tarifi ve malzemeleri

3 adet büyük yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

Yarım kilo Antep fıstığı

250 gram nişasta

250 gram tereyağı

1 buçuk çay bardağı zeytinyağı

6 su bardağı baklavalık un

Tuz

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Tam ölçülü fıstıklı baklava tarifi nasıl yapılır?

Unun yarısını bir kaba koyun ve ortasına bir çukur açın. Yumurta, süt, zeytinyağı ve bir tutam tuzu ekleyin. Kenarındaki un ila bu çukuru kapatın.

Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Bu undan 20 adet beze kopartın. Bu bezeleri de yarım saat kadar dinlendirin. Fıstıkları rondodan geçirin. Genişçe bir tepsi alıp yağlayın. Yarım saat dinlendirdiğiniz bezeleri açıp üzerine nişasta serpin. Oklava yardımınca açabildiğiniz kadar ince bir yufka açın. Yağladığınız tepsiye 10 adet yufkayı yerleştirin. Yerleştirirken yufkaların arasını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. 10 adet yerleştirdikten sonra ortasına fıstıkları koyun. Üzerine de 10 adet yufkayı yerleştirin. Tepsideki baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin. Kalan tereyağını da tepsiye dökün. Önceden 180 derece ısıtılmış fırına sürdüğünüz baklavayı 2-25 dakika kadar pişirin.

Baklava pişerken şerbeti hazırlayabilirsiniz. Su ve şekeri bir tencereye alıp orta ateşte kaynatmaya başlayın. Fokurdadıktan sonra limon suyunu da ekleyin. Biraz daha kaynayıp kıvamı koyulaşınca altını kısıp 10 dakika daha bekletin. Baklava fırından çıkıp ilk sıcağını atıp ılıdıktan sonra sıcak şerbeti üzerine dökün. Şerbeti çektikten sonra üzerine de fıstık ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Ustasından baklava hamuru nasıl yapılır? Pratik

Ustasından Baklava Yapımı, Teknikleri Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak hamuru yaparak işe başlayalım; Yoğurma kabına 800 gr un elenir ortası havuz gibi açılır. Havuzun içine su, yumurta ve tuz eklenir. Güzelce yoğurulan hamur üstü kapalı bir şekilde 30 dakika oda ısısında dinlendirilir.

Antep baklavasının hamuruna ne konur?

2 adet yumurta.

1 su bardağından bir parmak az su.

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi.

5 çay kaşığı tuz.

1 çay bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un.

1 adet kabartma tozu.