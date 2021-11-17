Üstad’ın eserlerine İBB’den ambargo

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gençlik Ofisi Kütüphanelerinde üstad Necip Fazıl Kısakürek ve tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun kitaplarının toplatılarak depolara doldurulduğu belirlendi.

CHP zihniyetinin ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mütedeyyin fikir adamlarının eserlerine ambargo uygulanmaya devam ediyor. Daha önce Şehir Tiyatroları’nın “tasarruf” yalanıyla dindar isimlerin oyunlarını iptal eden İBB’nin şimdi de İBB Gençlik Ofisi Kütüphanesi’nde yer alan üstad Necip Fazıl Kısakürek ve merhum yazarımız Yavuz Bahadıroğlu’nun arasında bulunduğu mümtaz yazarların kitaplarını toplattığı öğrenildi.

Bunun adı kültür saldırısı

Mütedeyyin yazarların kitapların tozlu raflara kaldırılması sebebiyle Sarıyer’deki İBB Kütüphanesi’de raflarının bomboş kaldığı bildirildi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, “Kafalarının arkasında ne varsa onu peyderpey yerine getiriyorlar. Daha önce İstanbul Kitapçısı’nda Demirtaş’ın ve terörist kitaplarına yer verenler, yapacaklarını yine yapmaya çalışıyorlar. İmamoğlu adına yazılan ‘Benim Başkanım’ adlı kitap, belediye parasıyla satın alınmak kaydıyla raflarda bekletiliyor ama Necip Fazıl, Yavuz Bahadıroğlu gibi bir toplumun mazisini, birliğini, dirliğini, manevi değerlerini, toplumu ayakta tutacak manevi ruhu besleyen düşünce ortadan kaldırılıyor” diye konuştu. Alçayır, “Bir ülke kültürle yok edilir. Ve bu bir kültür saldırısıdır. Bunu bilerek yapıyorlar. Daha da ileri gidecekler. Muhafazakar kesimin 5 yıllık imtihanıdır CHP” ifadelerini kullandı.

Teröriste öyle dindara böyle

Selahattin Demirtaş’ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş ve PKK’lı Sakine Cansız’ın sözde kitapları İBB’ye ait İstanbul Kitapçısı’nda satışa sunulurken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘diktatör’ denilen Aytekin Yılmaz’a ait kitaba CHP’li İBB yönetimi tarafından sansür uygulanmıştı.