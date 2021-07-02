Usta’dan ABD küstahlığına tokat gibi cevap!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Bebek katili PKK/YPG’ye silah ve mühimmat gönderen, ilk yardım eğitimleri veren ABD, 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye aleyhinde skandal suçlamalara yer verdi. Söz konusu raporda Türkiye’yi çocuk asker yetiştiren ülkeler listesine eklendi. ABD tarafından yapılan skandal suçlamaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan tokat gibi cevap geldi.

Terör örgütü PKK/YPG’ye tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD kendi pisliğini örtmek için Türkiye’yi hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunda Türkiye’yi çocuk asker yetiştiren ülkeler listesine ekledi ve Türkiye’yi muhalif gruba operasyonel ekipman ve mali destek sağlamakla suçlandı. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri derinden etkileyecek olan bu küstahlığa ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile cevap verdi. Usta yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi, “çocuk asker” kullanma, insan kaçakçılığına çanak tutma gibi yalan ifadelerle suçlamaya çalışan ABD, Suriye’de, Irak’ta ve neredeyse tüm Ortadoğu’da PKK denilen terör örgütüne ekipman, mali ve psikolojik destek sağlamaktadır. Bu terör örgütü, Diyarbakır Annelerimiz ve sesini duyuramayan yüzlerce ailenin masum çocuklarını dağa kaçırmakta ve ellerine silah tutuşturmaktadır. Kullandıkları silahlardan giydikleri üniformalara kadar hepsi ABD desteklidir. Amerika, iki yüzlülük silahıyla Türkiye’yi sıkıştırmak için böyle bir tezgahı sahneye koyuyor, bunu görüyoruz. Yalan ifadelerle Türkiye’yi suçlayanlar önce Ortadoğu’da canına kıydığı masum çocukların ve canların hesabını vermelidir. Bu yalanlar için utanmalıdır. Güya insan hakları örgütleri ve çeşitli kuruluşlar birlikteliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapor, Suriye’deki, Libya’daki ve diğer ülkelerdeki saygınlık, itibar ve nüfuzumuzu yok etme çabasıdır. Tüm dünyada barışı tesis etme çabamızı sürdüreceğiz, inşallah” ifadelerini kullandı.