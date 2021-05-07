Üstad Necip Fazıl ve Mirzabeyoğlu kapakta

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Büyük Doğu-İbda fikriyatının güçlü yayın organı Aylık Dergisi 200. sayısıyla okurlarıyla buluştu. Kapağında “Su kadar aziz, güneş kadar cömerttiler. Rahmet, minnet ve hasretle yâd ediyoruz” denilen derginin önsözünde şunlar kaydedildi: “Dergimizin 200. sayısı, fikir çilesi haysiyetinin iki güzide insanı olan Üstad Necip Fazıl ve Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun, doğdukları ve perde ardına geçtikleri ay olan Mayıs’a tevafuk etti. Faaliyetlerimizi devam ettirme gayreti içerisinde, bu özel sayımızı yolumuz öncüsü iki güzide insana ayırdık.” Dergide dosya mevzusu ile alakalı olarak sağlığında Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu’nun yanında bulunmuş isimlerin yazı ve röportajları dikkat çekiyor.