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Sosyal Medya Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!
Sosyal Medya

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:32:00 - 2024-07-15 23:43:34

Merhum üstad Kadir Mısıroğlu'nun hain darbe girişimine ilişkin sağlığında yaptığı değerlendirmesi, 15 Temmuz'un yıldönümünde gündem oldu.

Kadir Mısıroğlu milletin devletiyle bütünleşerek geri püskürttüğü darbe girişimine ilişkin konuşmasında, "Ben tankların üstüne çıkan halkı görünce, ekseriyetin de genç olduğunu görünce cidden gözümden yaş geldi." ifadelerini kullanıyor.

Kadir Mısıroğlu sözlerine şöyle devam ediyor:

"Anladım ki bu millet rüşdünü ispat etmiştir. Hakimiyetin bila kaydü şart milletin olduğu inancı milletin kafasında yerleşmiştir. Ve hakkını müdafaa ettiği için gerektiğinde ölümü göze alarak bir hareket yapabilir. Ölsem bahtiyar ölürüm bunu gördükten sonra."

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