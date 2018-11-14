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Üstad Kadir Mısıroğlu'na saldırıyorlar ama... İşte CHP'nin ihanet arşivi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, üstad Kadir Mısıroğlu'na hasta ziyaretine gitmesinin ardından çenesi bir türlü durmayan Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin geçmişi, Türkiye'ye ihanetlerle dolu. Üstelik ihanet içinde olanlar, hiçbir şekilde ceza almayıp yapılıp taltif edildiler. İşte o hainler...

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:26
Üstad Kadir Mısıroğlu'na saldırıyorlar ama... İşte CHP'nin ihanet arşivi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üstad Kadir Mısıroğlu’na geçmiş olsun ziyaretine giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, ’Atatürk’e hakaret’ gerekçesiyle istifaya çağırdı. üstad Mısıroğlu’nun “Keşke Yunan galip gelseydi” sözünü gündeme getirip söz konusu ziyaret için “Tarihimize ve şehitlere ihanet” dedi. Oysa arşivler, Mustafa Kemal Atatürk’ü aşağılayan, Türkiye’ye karşı düşmanın safında savaşacağını açıkça ilan eden CHP’lilerin, skandal açıklamalarıyla dolu. Her fırsatta Atatürk'ün gölgesine sığınan ve O'nu kullanan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet değerleriyle alay eden CHP mensuplarına ses çıkarmak bir yana, onları baş tacı etti. İşte CHP'lilerin ihanet arşivi...

1- Sera Kadıgil: Banko Esed'i tutarım

Sera Kadıgil, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” paylaşımı ve ezana hakaret eden açıklamalarıyla adını duyurdu. “Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı tutarım” sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu tarafından önce parti meclisine alındı, ardından milletvekili yapıldı.

2- Eren Erdem: Türkiye'ye karşı savaşırım

Eren Erdem, 2011 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum” dedi. 2014 yılında CHP’den milletvekili seçildi, Kılıçdaroğlu’nun prensleri arasına girdi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:26
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  4. Sera Kadıgil
  5. Eren Erdem
  6. CHP'nin ihanet arşivi

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