Usta: "Samsun’da istihdamda problem var”

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, Samsun’da istihdamda problemin olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarını Çarşamba ilçesinde sürdüren Erhan Usta yaptığı açıklamada, "Samsun’da istihdamda problem var, burada insanların uzun vadeli bir iş imkanı yok. Samsun’da ortalama 100 kişiden 13 kişi uzun vadeli sigortalı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bizim gençlerimize kalıcı iş fırsatları bulmamız lazım. Bu da sanayi siteleri yaparak olur, sanayi sitelerini yıkarak olmaz" dedi.

Samsun’un insani ve coğrafi potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Usta, "Samsun’da tarım üretiminde gün geçtikçe gerileme meydana gelmekte. Bunun temel nedeni, üreticinin ürettiği ürünü istediği fiyatlara alıcı bulamaması ve piyasa sürememesidir. Samsun da üretilen tarım ürününü işleyecek fabrika, tesis ve soğuk hava deposu bulunmamakta. Üretilen ürünlerin uzun süreli kullanılabilmesi için soğuk hava depoları yapılması gerekiyor. Bizim de projelerimizin başında bu tesisleri belediyenin teşviki ile hayata geçirmek olacak" diye konuştu.