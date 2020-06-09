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Aktüel

Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun"

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:48:32 -
Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavisi süren Atik, dün akşam saatlerinde solunum şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu, sağlık ekiplerinin 6 saat süren çabasına rağmen 00.10 sularında vefat etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta oyunun vefatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde dersler veren Ayşegül Atik, "En Son Babalar Duyar" dizisinde de rol almıştı.

Sanatçı, "Şen Yuva" ve "Kısmetim Otel" gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosunda "Gömü", "Ezgiler Ezgisi", "Ceza Kanunu", "Yollar Tükendi"nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda yer aldı.

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