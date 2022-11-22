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Siyaset Usta: Güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz
Siyaset

Usta: Güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Her alanda güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:10:00 -
Usta: Güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz

Konya Büyükşehir Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tanıtıldığı “Dar-ül Mülk - Başşehir Yeniden Yükseliyor” programında konuşan Usta, şunları dile getirdi: “Eser ve hizmet siyasetimizi ortaya koymak için çalışan, çabalayan ve üreten bir ekip olarak karşınızda olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ekibin başında sayın Erdoğan’ın bize çizmiş olduğu bir Türkiye Yüzyılı ve Türkiye Vizyonu var. Eserlerin, hizmetlerin hepsinin hayata geçmesiyle önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın planlandığını görüyoruz. Biz sadece lafla değil, eser ve hizmet siyasetiyle 2023’e doğru yürüyoruz. Siyaset yapmak demek sadece laf yapmakla değil, tam tersi üretmekle, hizmet etmekle ve eser ortaya koymakla olan işler. Bu yüzden biz davamıza olan bağlılığımızla, eser, hizmet siyaseti anlayışımızla her noktada, her alanda, sadece yerel yönetimlerde değil ülke yönetiminde de bize güven oyunu vererek ‘Evet. Bu ülkenin yönetim hakkı sizde. Bize eser ve hizmet üretin’ diyen vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, ihtiyaçlarını karşılayarak her alanda güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz.”

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