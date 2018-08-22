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Usta: Bu dönemde millet olarak tek vücut olmak gerekir

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza ve Bafra ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katıldı. Usta, ülkenin terör ve ekonomik saldırılarla kıskaca alınmak istendiğini belirterek, "Bu vaziyette bize düşen Hacı Bektaş-ı Veli'nin de öğüt ettiği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır. Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur." dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:20
Usta: Bu dönemde millet olarak tek vücut olmak gerekir

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza ve Bafra ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katıldı.

Bafra ilçesinde partililerle buluşan Usta, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine dikkati çeken Usta, "Bu dönemde her günü birlik ve beraberlik içinde geçirmek ve millet olarak tek vücut olmak gereklidir. Ülkemiz gerek terör gerekse ekonomik saldırılarla kıskaca alınmak isteniyor. Bu vaziyette bize düşen Hacı Bektaş-ı Veli'nin de öğüt ettiği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmaktır. Bir olduktan sonra Türk'ün karşısında duracak güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Usta, gurbetteki Havzalı birlikteliğinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün düzenlenen bu programdaki birliktelik havasının devamı en büyük temennimiz. Bir Ilıcalı olarak mahallemizdeki birliktelik ve beraberlikten ötürü onur duydum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:20
  1. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta

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