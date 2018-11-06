Üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!



Bu durumun da üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüs ve/veya bakterilere daha açık hale gelmesine yol açıyor.

Çocuklarda en çok gribal enfeksiyonlar başta olmak üzere bronşit, farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürree görülüyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok büyük bir kısmı antibiyotik gerektirmez, ancak çocuğun durumuna göre antibiyotik kullanımı tavsiye edilebilir. Bu karar kesinlikle bir hekim tarafından verilmeli, anne baba kendi inisiyatifi ile antibiyotik kullanımına başlamamalı.

Fizik muayene bulguları veya laboratuvar inceleme sonuçları bakteriyel enfeksiyonu desteklerse antibiyotiğe başlanabilir.



ÇOCUKLARI ENFEKSİYONDAN KORUMANIN 6 YOLU

Çocukların enfeksiyondan korunmaları için birtakım önlemler alınabileceğini belirten hekimler, en önemli koruyucu tedbirleri şu şekilde sıralıyor:

1 - Bebek ve çocuklar kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalı.

2 - Çocukların hasta insanların olduğu ortamlara girmeleri engellenmeli.

3- Eller sık sık sabunlu su ile yıkanmalı, vücut hijyenine dikkat edilmeli.

4 - Çocuğun odası ve oynadığı eşyaların hijyenine özen gösterilmeli, çocuk odası sık sık havalandırılmalı.

5 - C vitamini bakımından zengin olan besin ögelerine günlük beslenme programında yer verilmeli.

6 - Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara koruma aşıları yaptırılmalı.

7 - Evde ve kapalı ortamda sigara içilmemeli. Bizim toplumumuzda en önemlisi bu.. Şu zıkkımı yavrucaklarınızı düşünerek evinizde olsun içmeyin bari!