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Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Gümüşhane’de başladı

Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ‘15 Temmuz Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ Gümüşhane’de başladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:57
Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Gümüşhane’de başladı

Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ‘15 Temmuz Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ Gümüşhane’de başladı. 6 gün sürecek şampiyonaya 55 ilden 557 sporcu katılıyor.


Aydın Doğan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve federasyon tarafından 10 yıl sonra Gümüşhane’de büyük çaplı düzenlenen organizasyonda 500’den fazla müsabaka yapılacak, dereceye girecek sporcular Ağustos ayında Gürcistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, asbaşkanlar, yönetim kurulu üyeleri, hakemler, gözlemciler, antrenörler, sporcularla birlikte yaklaşık bin kişiden oluşan kafilenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona için seramoni yapıldı.


Törene katılan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay tüm sporcu heyetleri ve kafilelerine başarı dileklerinde bulundu.


Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek böylesine anlamlı bir günde onurlandırdıkları için tüm sporcu ve teknik heyetlere teşekkür ederek, “Ülkemiz 3 yıl önce bugün karanlık bir gece yaşadı ama Allah’a şükürler olsun ki bu milletin kahraman evlatları sayesinde çok önemli bir badireyi atlatarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.


Gelen tüm misafirlerin başlarının tacı olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Uzun yıllar sonra ilimizde bu tür organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müsabakaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada doğacak yıldızların ülkemizi daha üst arenalarda daha güzel başarılara imza atmasını diliyorum” diye konuştu.


Belediye Başkanı Ercan Çimen de çok önemli bir tarihte Gümüşhane’de böyle büyük bir etkinlik yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Buraya gelen her sporcu bizim için birer turizm elçisidir. Hepinizi güzel bir şekilde ağırlayacağız, sizi buradan mutlu göndereceğiz. Müsabakaya katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere başarılar diliyorum” temennisinde bulundu.


10 yıl sonra yaklaşık bin kişiyle tekrar Gümüşhane’de olduklarını kaydeden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Türkiye’nin istikbal ve istiklal mücadelesinin verildiği günlerden birisi olan 15 Temmuz’un yıl dönümündeyiz. Bu önemli günde önemli bir şehirdeyiz. Biz buraya 10 yıl sonra yeni geldik. Her şeye yeniden başlıyoruz” dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay da konuşmasında böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bizim gibi illerde bu tür faaliyetlerin hem sporun geliştirilmesi hem sporun tabana yayılması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetleri artırarak devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcu, antrenör, hakem ve diğer heyet üyelerini en güzel şekilde ağırlayıp Gümüşhane insanının misafirperverliğini onlara göstereceğiz” ifadelerini kullandı.


Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı ise Gümüşhane’ye 55 ilden 557 sporcuyla geldiklerini, 859 kişilik kafileyle Gümüşhane’deki bütün otelleri, KYK yurtlarını doldurduklarını, bu durumun Gümüşhane için spor turizmi açısından artı bir değer olduğunu söyledi.


Şampiyona boyunca 556 müsabaka yapılacağını, burada dereceye giren sporcuların 2 Ağustos’ta Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılacak olan Üst Minikler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerini dile getiren Nazlı, özellikle bu şampiyonayı 15 Temmuz’a denk getirdiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:57
  1. doğa

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