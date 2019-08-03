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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlayacak

- Gürcistan'daki şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kızlarda toplam 29 sporcu temsil edecek

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlayacak


ANKARA (AA) - Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 18 erkek ve 11 kız sporcu temsil edecek.

Şampiyonada ringe çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kızlar:

38 kilo: Zeynep Gülcan Turgul

42 kilo: Filiz Işık

44 kilo: Cansu Akdı

46 kilo: Pınar Özkan

48 kilo: Sinem Çelik

51 kilo: Hamiyet Demirel

54 kilo: Melike Demirel

57 kilo: Zübeyde Nur Yamaç

60 kilo: Fatma Erol

64 kilo: Sudenaz Ballıoğlu

70 kilo: Hikmet Gül Türkmen


Erkekler:

38,5 kilo: Ahmet Pekel

40 kilo: Refik Kartal

41,5 kilo: Özbek Türk

43 kilo: Emre Yıldızoğlu

44,5 kilo: Kaan Eren Ökten

46 kilo: Muhammet Enes Kanar

48 kilo: Abdülsamet Saka

50 kilo: Can Üreyil

52 kilo: Can Polat Efil

54 kilo: Abdülsamet Eroğlu

56 kilo: Ahmet Gündüz

59 kilo: Muhammet Halil Doğru

62 kilo: Mehmethan Kastan

65 kilo: Burak Can Polat

68 kilo: Muhammet Furkan Karadağ

72 kilo: İslam Aziz

76 kilo: Serhat Cengiz

105 kilo: Hikmet Dağsuyu

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
  1. boks
  2. Gürcistan
  3. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası

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