Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlayacak
- Gürcistan'daki şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kızlarda toplam 29 sporcu temsil edecek03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
ANKARA (AA) - Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 18 erkek ve 11 kız sporcu temsil edecek.
Şampiyonada ringe çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri şöyle:
Kızlar:
38 kilo: Zeynep Gülcan Turgul
42 kilo: Filiz Işık
44 kilo: Cansu Akdı
46 kilo: Pınar Özkan
48 kilo: Sinem Çelik
51 kilo: Hamiyet Demirel
54 kilo: Melike Demirel
57 kilo: Zübeyde Nur Yamaç
60 kilo: Fatma Erol
64 kilo: Sudenaz Ballıoğlu
70 kilo: Hikmet Gül Türkmen
Erkekler:
38,5 kilo: Ahmet Pekel
40 kilo: Refik Kartal
41,5 kilo: Özbek Türk
43 kilo: Emre Yıldızoğlu
44,5 kilo: Kaan Eren Ökten
46 kilo: Muhammet Enes Kanar
48 kilo: Abdülsamet Saka
50 kilo: Can Üreyil
52 kilo: Can Polat Efil
54 kilo: Abdülsamet Eroğlu
56 kilo: Ahmet Gündüz
59 kilo: Muhammet Halil Doğru
62 kilo: Mehmethan Kastan
65 kilo: Burak Can Polat
68 kilo: Muhammet Furkan Karadağ
72 kilo: İslam Aziz
76 kilo: Serhat Cengiz
105 kilo: Hikmet Dağsuyu
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