Üst geçitten düştü, bir de kamyon çarptı! 23 yaşındaki gencin feci ölümü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, görenleri dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen 23 yaşındaki genç, Pamukkale ilçesi, Sevindik Mahallesi, Orhan Abalıoğlu Kavşağı üzerindeki üst geçitten kara yoluna düştü. O sırada, yol üzerinde araçlar yoğun bir şekilde ilerliyordu. Gencin düştüğü esnada, 09 UK 712 plakalı kamyon da seyir halinde üst geçidin altından geçmekteydi. İHA’nın haberine göre, Gencin üst geçitten düştüğünü görmeyen kamyon şoförü, 23 yaşındaki şahsa feci şekilde çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, gencin olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölge bir süre trafiğe kapatılırken, meraklı kalabalığın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.