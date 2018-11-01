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Üst düzey terörist böyle yakalandı

Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanma anı kameraya böyle yansıdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:10

Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında dün 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda terörist Emrah Nayci'nin yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

Kontrolün ardından gözaltına alındı

Görüntülerde ağaçlık bir alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali dolayısıyla kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:10
  1. Şırnak
  2. Gabar
  3. Fedakar Cizir
  4. Emrah Nayci
  5. TSK
  6. PKK

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