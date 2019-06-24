Üst düzey kaynaklar teyit etti! Türkiye'ye dev yatırım geliyor
Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.24 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin (VW) potansiyel yatırım için Türkiye ile görüştüğü belirtildi.
Habere göre Seat ve Skoda'nın üretileceği yeni tesis için yetkililerle görüşen VW, fabrika yatırımı için Türkiye ya da Bulgaristan'ı seçecek.
Türkiye'yi ziyaret etti
Haberde, VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Bloomberg HT tarafından ulaşılan üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.
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