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Üst düzey kaynaklar teyit etti! Türkiye'ye dev yatırım geliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
Üst düzey kaynaklar teyit etti! Türkiye'ye dev yatırım geliyor

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin (VW) potansiyel yatırım için Türkiye ile görüştüğü belirtildi.

Habere göre Seat ve Skoda'nın üretileceği yeni tesis için yetkililerle görüşen VW, fabrika yatırımı için Türkiye ya da Bulgaristan'ı seçecek.

Türkiye'yi ziyaret etti

Haberde, VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Bloomberg HT tarafından ulaşılan üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:53
  1. Alman otomotiv devi Volkswagen
  2. Volkswagen CEO'su Herbert Diess
  3. Türkiye'ye dev yatırım
  4. Otomotiv sektörü
  5. Seat
  6. Skoda
  7. Volkswagen
  8. Otomobil üretimi
  9. dev yatırım

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Gizli kapılar arkasında yapılan görüşme ve temaslardan milletin haberi olmuyor. Ancak gizli görüşmelerden millet hayrına iş çıkmaz.Gerçekten millet hayrına bir temas olmuş olsa AKP bunu allıyarak pulluyarak kamu oyuna sunardı. Büyük ihtimalle üfürme haberdir. Her şeye rağmen millet hayrına görünen böyle bir haber doğruysa milletimize hayırlara vesile olsun.
  • hamdihamdi1 sa önce
    Almanlarla isbirligi mi yapacaz? Güvenilmez onlara. Bence gurbetcilerimizin para katkilari ile bir holding kuralim. Yurda giris veya cikista her gurbetci kelle basina 25 euro ödesin. Cok deyil onlar icin.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Adamlar Bulgaristanla anlaşmayı sağladı, Bulgaristan vergi muafiyeti getirdi 15 yıllığına. Tüm Bulgar gazeteleri yazdı bunu.

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