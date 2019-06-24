Üst düzey kaynaklar teyit etti! Türkiye'ye dev yatırım geliyor

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberinde otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin (VW) potansiyel yatırım için Türkiye ile görüştüğü belirtildi.

Habere göre Seat ve Skoda'nın üretileceği yeni tesis için yetkililerle görüşen VW, fabrika yatırımı için Türkiye ya da Bulgaristan'ı seçecek.

Türkiye'yi ziyaret etti

Haberde, VW CEO'su Herbert Diess'in Çarşamba günü konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Bloomberg HT tarafından ulaşılan üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit etti.