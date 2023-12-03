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Dünya USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin etrafında uçan İHA panikletti
Dünya

USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin etrafında uçan İHA panikletti

Yeniakit Publisher
2023-12-03 01:16:00 -
USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin etrafında uçan İHA panikletti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'ne gönderdiği Eisenhower uçak gemisinden kalkan bir savaş uçağının, Körfez'deki uçuş operasyonları sırasında "güvensiz ve profesyonel olmayan bir şekilde faaliyet gösteren İran'a ait İHA'ya önleme yaptığı" belirtildi.

Açıklamada, "ABD Donanması, uluslararası hukukun izin verdiği yerlerde uçmaya ve yelken açmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

CENTCOM, Dwight D. Eisenhower uçak gemisi ve beraberindeki saldırı grubunun 26 Kasım'da Basra Körfezi'ne giriş yaptığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin USS Eisenhower uçak gemisi ve beraberindeki saldırı grubunu Basra Körfezi'ne girerken İHA'larla takip ettiğine dair görüntüler yayınlamıştı. 28 Kasım'da yayınlanan görüntülerde, uçak gemisinin uçuş güvertesindeki savaş uçakları görülüyordu.

Konuya ilişkin 29 Kasım'da açıklama yapan CENTCOM, İran'a ait olduğu belirlenen bir İHA'nın, Eisenhower'ın üzerinde güvensiz bir şekilde uçtuğunu ve yaklaşık 1400 metre yakınına kadar geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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