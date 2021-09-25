Uslüp değişikliğine gitti! Hükümetin her yaptığını eleştirdi
Daha önce “Hükümetin iyi şeylerini destekleriz, hatalarını da eleştiririz” diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez üslup değişikliğine girerek hükümeti verdi veriştirdi.
“Bebeklere yanlış aşılar yapıldığı”nı iddia eden sözünü hatırlatan Erbakan, “Bu felaketin, skandalın sorumlularından mutlaka hesap sorulması gereklidir” dedi. Ekonomiye de değinen Erbakan, “Mevcut iktidar üniversite sınavında barajı aşağıya çekti. Şimdi ekonomik alanda da ekonomiyi düzelteceğine, hedefleri aşağı çekiyor ve böylece başarılı oluyor” diye konuştu. Erbakan, New York’taki Türkevi’nin açılmasına ilişkin “Dış politikada betonla binayla değil, ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan güçlü olunması gerekiyor” dedi.