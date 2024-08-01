Üsleri ABD ve İsrail’e kapatalım! İsrail Büyükelçiliği önünde ilk eylemi onlar yaptı

Bursalı'nın açıklaması şöyle:

'MEYDAN OKUYORUZ'

"HAMAS lideri, Filistin halkının ön cephesindeki kahraman İsmail Heniye İsrail’in alçak suikastı sonucu şehit edilmiştir.

"Bugün, İsrail Büyükelçiliği önünde, o emperyalistlere, Siyonistlere, katillere, Filistin’in, Türkiye’nin ve insanlığın kararlılığını göstermek üzere toplandık. Meydan okuyoruz.

"İsmail Heniye, bizim, hepimizin, Filistin halkının, Arap halklarının, gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir.



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'ÇOKTAN KAYBETTİNİZ'

"Bu suikast, İsrail’in çaresizliğidir. Başaramadılar. Filistin’i teslim alamadılar. Gazze’yi ele geçiremediler. İsrail bu savaşı kaybetmiştir.

"ABD ve İsrail’in, bu suikastle, Filistin zaferinin önüne geçme şansları yoktur.

"Tersine, Heniye’nin şehit edilmesi, kahraman Filistin halkının, Gazzelilerin ve yedi iklimde ABD-İsrail’e teslim olmayanların kararlılığını daha da güçlendirecektir.

"Savaşı, ölmekten korkmayanlar kazanır ve kazanıyor.

'ONLAR ÖLMEKTEN KORKMUYOR'

"Filistinliler, ölmekten korkmuyor. Haniye, torunlarını, çocuklarını şehit verdi, şimdi kendi canını Filistin’e ve insanlığa feda etti.

"Gazzeliler de, çocukları, gençleri, kadınları, ölmekten, şehit olmaktan korkmuyor.

"ABD ve İsrail’in, tanklarına, toplarına, on binlerce askerine, üstün teknolojilerine karşı Filistinliler, Gazze’de insanlığın ön cephesinde kahramanca bir mücadele veriyor ve zafere ilerliyor.

"Bütün dünyada Filistin bayrakları yükseliyor. İsrail çaresizdir. Bu suikast de o büyük çaresizliğin bir göstergesidir. İsrail’in arkasında onu ABD Kongre Binasında alkışlayan bir avuç emperyalist kalmıştır.

"İsrail’in tek çaresi, bağımsız, toprakları birleşmiş, Doğu Kudüs başkentli Filistin’i tanımaktır. Bunun dışında İsrail’in hiçbir şansı yoktur.

'BU SAVAŞ BİZİM DE SAVAŞIMIZ'

"Şimdi görevlerimize daha sıkı sarılma zamanıdır.

"İsrail’in hedefi yalnız Filistin değildir. Hedef, bölgemizde Kürdistan adı altında, İkinci İsrail’i kurmaktadır.

"O yüzden, bu savaş, bizim de savaşımızdır.

"Gazzeliler bugün bizim için de mücadele etmektedir. Haniye bizim için şehit olmuştur. 40 bin Gazzeli, bütün insanlığın geleceği için şehit olmuştur.

'DÜNYAYA SESLENİP DURMAYIN'

"Şehitlerimize borcumuz var.

"Dünyaya seslenip durmayalım. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapalım.

"Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye, Suriye, Rusya beraberliğinde, ortak silahlı harekat, İsrail’e en büyük darbe olacaktır. Filistin’e en büyük destek olacaktır. Şehit Haniye’ye en büyük armağan olacaktır.

'ÜSLERİ ABD VE İSRAİL'E KAPATALIM'

"İncirlik’i ve Kürecik’i ABD ve İsrail’e kapatalım, TSK’nın tam denetimine verelim.

"Bir kez daha, ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine meydan okuyoruz.

"Hepimiz Heniyeyiz. Hepimiz Gazzeliyiz. Hepimiz Filistinliyiz. Suikastlarınız, cinayetleriniz, tanklarınız, toplarınız çaresizdir.

"Hiçbir güç Bağımsız Filistin’in önünde duramayacaktır. Hiçbir güç, Filistin’in zaferini engelleyemeyecektir.

"Hiçbir güç ülkemizi bölerek İkinci İsrail’i kuramayacaktır.

"ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi tarihe gömülecektir. Zafer Filistin’in olacaktır, Türkiye’nin olacaktır."