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Üsküp böreği nasıl yapılır? Üsküp böreği tarifi malzemeleri

Kahvaltı sofralarınızda, çayın yanında severek tüketilen Üsküp böreği her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Üsküp böreği nasıl yapılır? Üsküp böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Üsküp böreği yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte Üsküp böreği tarifi...

17 Eylül 2019 Salı 19:04
Üsküp böreği nasıl yapılır? Üsküp böreği tarifi malzemeleri

Kahvaltı sofralarınızda, çayın yanında severek tüketilen Üsküp böreği her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Üsküp böreği nasıl yapılır? Üsküp böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Üsküp böreği yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte Üsküp böreği tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 adet rendelenmiş kabak
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir(az yağlı)
1,5 çay kaşığıkarbonat
1 demet doğranmış maydanoz
Üzeri İçin: 1 adet yumurtasarısı
2 yemek kaşığı susam

Üsküp böreği nasıl yapılır?

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın.
Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın.
Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.
Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.
Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.
Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça yardımıyla sürün ve susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 19:04
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