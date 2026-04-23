Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti; cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

ÜSKÜDAR'da tartıştığı annesi Bengüsu Ilgın (67) ile babası Hüseyin Ilgın (67)'ı silahla öldüren Doruk Ilgın (36) ardından intihar etti. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazeler işlemlerin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Doruk Ilgın ile annesi Bengüsu Ilgın ve babası Hüseyin Ilgın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Doruk Ilgın önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden Doruk Ilgın, Bengüsu Ilgın, Hüseyin Ilgın'ın cenazesi cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi.