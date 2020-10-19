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Aktüel Üsküdar'da tarihi mezarların üstünde yürüyerek video çeken 2 kişiye dava
Aktüel

Üsküdar'da tarihi mezarların üstünde yürüyerek video çeken 2 kişiye dava

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:34:57 -
Üsküdar'da tarihi mezarların üstünde yürüyerek video çeken 2 kişiye dava

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki bir mezarlıkta, tarihi mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Batu Belen ile Utku Şahinkaya'nın 4 Nisan'da Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarlıkların bulunduğu alanda video çekimi yaptıkları ve bir dakikalık video kaydını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, görüntüdeki kişinin koyu tonlarda yapılmış makyajının bulunduğu, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarların ve ayağında yüksek topuklu çizmelerinin olduğu, şahsın mezarlıkta bulunan eski mezar taşlarından birine yaslandığı, ayrıca eski mezar taşının önünde oturduğu, dirsekleri ile mezar taşına dayandığı, ayağında bulunan siyah platform topuklu çizme ile yerde bulunan eski mezar taşının üstünde yürüdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanıklardan Batu Belen'in alınan savunmasında, yurt dışında yapılacak olan Türk kültürüne yönelik bir yarışma ve etkinliğe katılmaya karar verdiğini, yapmış olduğu çalışma sırasında Türk mezar taşlarının ilgi çektiğini öğrendiğini, çekim için izin başvurusu yapmadıklarını, makyaj ve kostümleri diğer sanığın ayarladığını, daha sonra videoyu yarışmaya gönderdiğini, yarışmanın ertelenmesi nedeniye videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını, video içeriğinin yanlış anlaşılması nedeniyle videoyu kaldırdığını, dini değerleri aşağılamak gibi bir amacının olmadığını, sanatsal olarak yapılmış bir çalışma olduğunu söylediği kaydedildi.

Videoda yer alan görüntülerin senaryosunun sanık Batu Belen tarafından yazıldığı belirtilen iddianamede, makyaj ve kostümlerin sanık Utku Şahinkaya tarafından yazıldığı, videoda yer alan hareket ve figürlerin her iki şüpheli tarafından birlikte kararlaştırıldığı anlatıldı.

İddianamede, videoyu sanık Batu Belen'in çektiği, kayıtta yer alan kişinin de Utku Şahinkaya olduğu, her iki sanığın videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ifade edildi.

Mezarlıklarda cenaze defin işlemleri ile mezarların ziyaret edilmesi, korunması ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı aktarılan iddianamede, bu nedenle mezarlıklar ile içinde bulunan mezarların dini değer olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

İddianamede sanıkların, bu şekilde üzerlerine atılı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işledikleri savunularak, 9 aydan, 1 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.



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