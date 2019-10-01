Üsküdar’da sanat tarihi dersleri yeniden başladı

Geçtiğimiz yıllarda her perşembe Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen sanat tarihi dersleri bu yıl da devam ediyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk konuğu Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

Üsküdar İlçe Eğitim Müdürü Sinan Aydınselamlama konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu sezonun ilk sanat tarihi dersinde siz sevgili öğrencilerimiz ile buluşuyoruz. Valide Sultan Gemisi ile birlikte Boğaz’da bir ders, bir kültür turu, bir sanat tarihi dersi yapmak şu anda sadece İstanbul’da, Türkiye’de değil dünyada örneği olmayan bir aktivite. Dünyada böyle bir organizasyon yok dünyada böyle bir gemi de yok işin doğrusu. Bu güzel İstanbulumuza bir de Boğaz’dan denizden bakmak şöyle güzel tarihi eserleri rehberimiz eşliğinde temaşa etmenin gerçekten Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah, hepimiz için başarılarla dolu, güzel bir eğitim-öğretim sezonu olur.’’ şeklinde konuştu. Başkan Türkmen, konuşmasının ardından ders zilini çalarak öğrencilerle toplu bir fotoğraf çektirdi.