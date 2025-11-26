  • İSTANBUL
Gündem Üsküdar’da para suyunu çekti ikramiyeler yatmadı
Gündem

Üsküdar’da para suyunu çekti ikramiyeler yatmadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üsküdar’da para suyunu çekti ikramiyeler yatmadı

AK Parti döneminde İstanbul’un en az borcu olan 2. belediyesi iken CHP’li Sinem Dedetaş yönetiminde çöküşe geçen Üsküdar Belediyesi’nde bu kez de ikramiye krizi patlak verdi.

HABER MERKEZİ

Mübarek Ramazan ayında düzenlediği “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” rezaletiyle hafızalara kazınan Sinem Dedetaş sorumluluğundaki Üsküdar Belediyesi’nin, tam bir yıldır personel ikramiyelerini ödemekte zorlandığı ortaya çıktı. Dört parça halinde ödemesi gereken ikramiyeleri sene başından beridir geciktiren Dedetaş yönetiminin, önce ayın onunda yatan maaşları on beşine çektiği, Eylül ayında ödenmesi gereken ikramiyeyi ise iki aydır hesaplara geçmediği bildirildi. Bununla yetinmeyen Sinem Dedetaş yönetiminin, eski personelin pozisyonlarında değişiklik yapmazken, kendi aldığı personel hakkında yeni pozisyonlar belirleyerek yüksek maaş almalarını da sağladığı ifade edildi.

2


Yorumlar

İsmail

İflas eden belediyeler de ne sebeple personele akıl almaz yüksek ücretlere sözleşme yapılıyor gelir adaletsizliği yaratılıyor 70-80 bin alan sokakların temizlenmediği ücretleri nin yarısına yüksek okul mezunları en ağır işlerde çalışıyor

Cemıl

Hilmi turkmen gıbı cok basarili bır belediye baskanı yerine bu beceriksize oy veren uskudarlı hakettıgını yasıyor yazık ettiler uskudara

