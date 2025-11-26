Üsküdar’da para suyunu çekti ikramiyeler yatmadı
AK Parti döneminde İstanbul’un en az borcu olan 2. belediyesi iken CHP’li Sinem Dedetaş yönetiminde çöküşe geçen Üsküdar Belediyesi’nde bu kez de ikramiye krizi patlak verdi.
Mübarek Ramazan ayında düzenlediği “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” rezaletiyle hafızalara kazınan Sinem Dedetaş sorumluluğundaki Üsküdar Belediyesi’nin, tam bir yıldır personel ikramiyelerini ödemekte zorlandığı ortaya çıktı. Dört parça halinde ödemesi gereken ikramiyeleri sene başından beridir geciktiren Dedetaş yönetiminin, önce ayın onunda yatan maaşları on beşine çektiği, Eylül ayında ödenmesi gereken ikramiyeyi ise iki aydır hesaplara geçmediği bildirildi. Bununla yetinmeyen Sinem Dedetaş yönetiminin, eski personelin pozisyonlarında değişiklik yapmazken, kendi aldığı personel hakkında yeni pozisyonlar belirleyerek yüksek maaş almalarını da sağladığı ifade edildi.