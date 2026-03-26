Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında hareketli dakikalar yaşandı. İşçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerde, belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri Mete Sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere doğrudan müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, inşaat alanındaki diğer noktalara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.