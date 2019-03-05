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Üsküdar'da intihara kalkışan kişiyi, bir genç denize atlayarak kurtardı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde alkol aldıktan sonra denize atlayıp intihar girişiminde bulunan Özbekistanlı kişiyi, oradan geçmekte olan bir genç suya atlayıp kurtardı.

05 Mart 2019 Salı 18:42
Üsküdar'da intihara kalkışan kişiyi, bir genç denize atlayarak kurtardı

Üskidar'da Sahil'de, kendini denize atarak intihar girişimde bulunduğu iddia edilen Özbekistanlı kişi, suya atlayan bir genç tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen, adı öğrenilemeyen Özbekistanlı bir kişi, bir anda kendini denize atarak intihar girişiminde bulundu. O sırada sahilde olan ve kendini suya atan kişinin çırpındığını gören Volkan Eren, denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren'in kurtardığı Özbekistanlı kişiyi botla karaya çıkardı. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Özbekistanlı'nın eşiyle kavga ettiği için intihara kalkıştığını söylediği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:42
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. intihar girişimi

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