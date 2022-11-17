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Yerel Üsküdar'da feci kaza! Yolcu dolu İETT otobüsü direğe çarptı
Yerel

Üsküdar'da feci kaza! Yolcu dolu İETT otobüsü direğe çarptı

Üsküdar'da kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü direğe çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:39:00 - 2022-11-17 21:48:11

Üsküdar’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiliye göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü elektrik direği ve refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi.

Trafik oluştu

Ekipler olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otobüsün caddeyi kapatması sonucu uzun araç trafiği oluştu. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs ekiplerin çalışması sonrası olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

yasemin

İETT otobüslerinin kaza yapmadığı gün var mı????

Putsavar

kafası güzel pkk elemanlarıyla doldu belediyeler
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